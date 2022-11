Eséssel indul a hét a tőzsdéken

Portfolio 2022. november 28. 09:15

Az előző hét végén mérsékelt volt az elmozdulás a tőzsdéken, miután csütörtökön Hálaadás miatt zárva tartottak az amerikai piacok, és pénteken is csak rövidített nyitvatartás volt a tőzsdéken. Ezt követően a hét első napja eséssel telt az ázsiai tőzsdéken, Európában is mínuszban indul a kereskedés, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján pedig Amerikában is kedvezőtlen lehet a nyitás.