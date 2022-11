Fontos brüsszeli döntés jön az uniós forrásokról, feszülten várnak a befektetők

Portfolio 2022. november 30. 09:36

A déli órákban Magyarország szempontjából fontos brüsszeli bejelentés érkezik az uniós források ügyében, a legfrissebb fejlemények és a Portfolio háttérinformációi is arra utalnak, hogy az Európai Bizottság úgy fog dönteni, hogy elfogadja a helyreállítási programunkat és ezzel párhuzamosan három magyar operatív program 65 százalékos részét felfüggeszti. Utóbbi azt jelenti, hogy együttesen 7,5 milliárd eurónk, mintegy 3000 milliárd forintunk ragadhat be legalább jövő nyárig, feltéve, hogy ezt a két bizottsági javaslatot változatlan formában hagyja jóvá a tagállamokat tömörítő Tanács a következő hetekben. Emellett az Egyesült Államokban érkezik a GDP második becslése, illetve Jerome Powell is beszédet tart magyar idő szerint este fél nyolckor, a hét egyik legfontosabb nemzetközi eseménye pedig az eurózóna novemberi inflációjának közlése, ami a jövő heti EKB-döntés előtt kulcsfontosságú. Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, míg emelkedést láthatunk az európai piacokon.