Itt a fordulat, újra a kritikus szint felett az OTP

Mint ahogy arról múlt héten írtunk, 11 000 forintnál erős ellenálláshoz érkezett az OTP árfolyama, az a szint meg is állította az emelkedést, és gyorsan megérkezett az OTP a 10 000 forintnál húzódó támaszhoz. Az a szint tegnap még kitartott, ma azonban nyitás után nem sokkal el is esett. A tegnapi és a mai esésben szerepet játszhat Matolcsy György magyar gazdaság állapotáról és kilátásairól alkotott pesszimista véleménye, de a kamatstop kiterjesztéséről szóló hír is negatívan hat az árfolyamra.