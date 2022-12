Kemény szavak a jegybankelnöktől, szakadnak a tőzsdék

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékot esett, a S&P 500 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,72 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 1,33 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,09 százalékos pluszban van.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,42 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,61 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,18 százalékot eshet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,16 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Az euró-dollár szempontjából alig ülnek el az amerikai kamatdöntés hullámai, máris folytatja ma az Európai Központi Bank (EKB), mely a várakozások szerint szintén 50 bázispontot emel majd a kamaton. Uniós csúcs is lesz, ami magyar szempontból is fontos lehet, hiszen továbbra is sok a bizonytalanság a források körül, akár azzal kapcsolatban is jöhetnek friss információk. Emellett a Bank of England is dönt a kamatokról, vagyis valószínűleg nem a KSH építőipari statisztikájára fogunk figyelni.

2022. december 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság december 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció december 14. szerda 8:30 MNB Az MNB statisztikai mérlege nov. december 14. szerda 9:00 KSH Ipari termelés (felülvizsgált) okt. december 15. csütörtök 9:00 KSH Építőipar okt. december 16. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok nov. Nemzetközi makrogazdaság december 12. hétfő 8:00 UK Ipari termelés okt. december 13. kedd 8:00 Németo. Infláció nov. december 13. kedd 11:00 Németo. ZEW index dec. december 13. kedd 14:30 USA Infláció nov. december 14. szerda 8:00 UK Infláció nov. december 14. szerda 11:00 EU Ipari termelés okt. december 14. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés december 14. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója Q3 december 15. csütörtök EU Uniós csúcs december 15. csütörtök 3:00 KÍna Ipari termelés nov. december 15. csütörtök 3:00 Kína Kiskereskedelem nov. december 15. csütörtök 13:00 UK Bank of England kamatdöntés december 15. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés december 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem nov. december 15. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója december 16. péntek 9:15 Franciao. Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 9:30 Németo. Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 10:00 EU Előzetes beszerzési menedzserindex dec. december 16. péntek 11:00 EU Infláció nov. december 16. péntek 15:45 USA Előzetes beszerzési menedzserindex dec. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 1,5 százalékos elmozdulással a FTSE index áll az élen, a sereghajtó 28,1 százalékos eséssel a Nasdaq index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 4,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 38,2 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 5,5 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 966,35 -0,4% 1,1% 1,3% -6,5% -4,4% 38,6% S&P 500 3 995,32 -0,6% 1,6% 1,0% -16,2% -13,8% 50,7% Nasdaq 11 740,92 -0,8% 2,1% 0,3% -28,1% -26,2% 83,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 28 156,21 0,7% 1,7% 0,7% -2,2% -1,0% 24,1% Hang Seng 19 673,45 0,4% 4,6% 11,7% -15,9% -16,8% -32,5% CSI 300 3 954,89 0,2% -0,1% 4,2% -19,9% -21,7% -1,8% Európai részvényindexek DAX 14 460,2 -0,3% 1,4% 1,0% -9,0% -6,4% 10,7% CAC 6 730,79 -0,2% 1,1% 1,8% -5,9% -2,4% 25,6% FTSE 7 495,93 -0,1% 0,1% 1,5% 1,5% 3,8% 0,6% FTSE MIB 24 573,93 -0,3% 1,4% -0,1% -10,1% -7,5% 10,7% IBEX 8 360,6 0,4% 0,8% 2,4% -4,1% -0,2% -17,8% Régiós részvényindexek BUX 45 084,89 0,3% 1,1% 2,1% -11,1% -10,1% 16,8% ATX 3 140,66 -0,3% -0,7% -2,0% -18,7% -16,0% -5,2% PX 1 177,67 -0,2% 0,0% -6,3% -17,4% -16,0% 10,5% WIG20 57 447,38 0,1% 2,6% 2,9% -17,1% -15,4% -8,7% Magyar blue chipek OTP 10 255 -0,8% 2,6% 0,1% -38,2% -39,3% -1,3% Mol 2 642 1,3% -3,8% -0,1% 4,8% 8,7% -13,3% Richter 8 930 0,8% 3,7% 7,6% 2,3% 5,8% 39,3% Magyar Telekom 339 2,4% 2,7% 5,9% -17,6% -16,5% -26,6% Nyersanyagok WTI 77,18 2,5% 7,3% -10,1% 2,6% 9,1% 35,3% Brent 82,71 2,6% 6,9% -11,3% 5,5% 12,3% 30,8% Arany 1 811,05 -0,1% 1,9% 2,0% -0,6% 2,0% 44,5% Ezüst 23,93 1,0% 5,5% 9,4% 2,8% 9,1% 51,1% Devizák EURHUF 404,9 -0,9% -1,9% -1,4% 9,9% 10,3% 29,1% USDHUF 380,2771 -1,0% -3,2% -4,3% 17,3% 16,8% 42,7% GBPHUF 470,9500 -1,3% -1,3% 1,2% 7,2% 8,9% 31,4% EURUSD 1,0648 0,1% 1,4% 3,1% -6,4% -5,6% -9,6% USDJPY 135,1600 0,0% -1,1% -3,7% 17,4% 18,9% 20,0% GBPUSD 1,2406 0,1% 1,7% 5,7% -8,4% -6,3% -7,6% Kriptovaluták Bitcoin 17 803 0,2% 5,7% 7,3% -61,5% -63,2% 8,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,5 0,0% 2,8% -9,7% 133,9% 145,9% 49,3% 10 éves német állampapírhozam 1,94 1,6% 8,8% -10,3% -1 182,7% -636,8% 511,4% 10 éves magyar állampapírhozam 8,71 0,8% 0,8% -0,2% 90,2% 93,1% 290,6% Forrás: Refinitiv, Portfolio

