2022 volt az év, amikor szinte mindenen lehetett pénzt bukni

Nagyon ritkán fordult elő az elmúlt közel száz évben, hogy egy adott évben a részvény- és a kötvénypiacon is esés legyen, 2022 sok szempontból kivételes év volt, és ebben a tekintetben is bekerülhet a tőzsdei történelemkönyvekbe, mert nagyot esett a részvény- és a kötvénypiac is. Az események részben a recessziós félelmekkel és az elszabaduló inflációval magyarázhatók, olyan ritka helyzet állt elő, amiben a jegybankárok nem tudják automatikus lazítással segíteni a gazdaságot és ezzel együtt a részvénypiacokat, mert a magas infláció miatt kénytelenek szigorítani, ami a részvény- és a kötvénypiacon is esést vált ki. Ez nálunk az év egyik legfontosabb, TOP10-es sztorija.

2022 az az év volt, amikor számtalan tőkepiaci termékkel lehetett veszteséget realizálni, pedig az ilyen évek nagyon ritkák. Idén nagy esés volt a részvénypiacokon, azon belül is alaposan megütötték a víziókat (lásd big tech cégek részvényei, elektromosautógyártók papírjai, stay-at-home részvények, metaverzum sztorik, ezekről egy korábbi TOP 10 sztoriban írtunk részletesen), de nagyot esett sok nyersanyag (réz, pamut, palládium, faanyag stb.), szinte az összes fontosabb kriptovaluta (és azon belül is a metaverzum tokenek) árfolyama.

Az év legmeghatározóbb sztorija mégis az volt, hogy

idén egy időben részvényeken és kötvényeken is lehetett pénzt bukni.

Nehéz lenne csak az ukrajnai háborúval magyarázni a tőkepiaci folyamatokat, mert bár az orosz támadások után valóban nagyot esés zajlott a világ részvénypiacain, azóta is több hullámban egyre lejjebb kerültek a vezető részvénypiaci benchmarkok, a befektetők által leginkább figyelt index, az S&P 500 az értékének közel ötödét veszítette el eddig idén, és az amerikai állampapírok sem teljesítettek sokkal jobban, a 10 éves amerikai állampapír árfolyama is közel ötödével esett idén.

Állatorvosi lónak tökéletes lesz az amerikai részvény- és kötvénypiac, nem csak azért, mert a nagy volumenű, a befektetők fókuszában lévő piacokról van szó, de azért is, mert hosszú adatsorok érhetők el az elemzésükhöz.

A következő ábra első ránézésre nehezen kibogozhatónak tűnhet, de adunk néhány kapaszkodót az értelmezéséhez. A zöld oszlopok az S&P 500 részvényindex éves hozamait jelölik, a narancs színűek pedig a 10 éves amerikai állampapír éves hozamát. Vizsgálódásunk szempontjából most olyan éveket kell keresnünk, amikor egy negatív zöld oszlop mellett egy narancs színű negatív oszlop áll, úgy, mint 2022-ben. Első ránézésre is jól látszik, hogy ilyen évekből nagyon kevés volt.

1928 óta az idei évet megelőzően összesen 4 olyan év volt (1931, 1941, 1969, 2018) amikor a részvénypiac és a kötvénypiac is esett, de soha sem volt még olyan év, amikor a két piacon akkora esés lett volna tandemben, mint 2022-ben.

A tőzsdéken a befektetők a jövőt árazzák, így bár idén az év eleje még kifejezetten jól indult nem csak a tőzsdéken, de a legtöbb nemzetgazdaságban is, az ukrajnai háború, az energiaválság és számtalan más tényező alaposan belerondított az összképbe, a részvénypiacok pedig durván lefordultak. A befektetők kezdetben a magas infláció hatásait, a korábbinál jóval magasabb kamatokkal jellemezhető környezetet kezdtek el árazni, később már recessziós félelmek is belekerültek a koktélba. Mi történik „normális esetben” egy ilyen helyzetben? A recessziónak nevezett ”betegségre” automatikusan jegybanki stimulust ír fel az orvos, ilyenkor jönnek a kamatvágások, az eszközvásárlási programok, a jegybankárok pedig mindent megígérnek, whatever it takes – a befektetők kedvenc mondata is elhangzik, és már jönnek is az alacsony(abb) kamatok, és a rali az állampapírpiacon.

Ha részvények le, akkor rendszerint állampapírok fel. Normális esetben. De 2022 nem volt normális év. Ugyanis a recessziós félelem csak egy a sok közül, a jegybankoknak most első körben az elszabadult inflációt kell kezelni, a meredek kamatemelés viszont a mélybe lökte a kötvényárfolyamokat, így a részvénypiac mellett a kötvénypiacokon is esés jött. Nem is akármekkora, az előző ábráról is leolvasható, hogy ekkora, egyidejű részvény-kötvény esés korábban soha nem történt.

És, hogy mi várható 2023-ban? Idén a kötvényhozamok világszerte jelentősen emelkedtek, ami lehetőséget biztosít a befektetőknek arra, hogy szép hozamokat érjenek el. Az amerikai infláció a várakozások szerint jövő év végére az idén novemberi 7,1 százalékról jelentősen csökkenhet, akár lefeleződhet, és ha ez megtörténik, akkor a hosszú, 10 éves futamidejű amerikai állampapírok már reálhozamot nyújthatnak a kötvénytulajdonosoknak, eközben az önkormányzati és vállalati kötvények az állampapírhozamokon felül további 1,5-2,5 százalékpontos hozamot nyújtanak. Eközben a részvényeknek vagy osztalékhozamon, vagy a vonzó növekedési kilátásokon keresztül kellene kompenzálniuk a befektetőket a kockázatmentes hozamon felül. Az S&P 500 osztalékhozama csupán 1,7 százalék, vagyis ez alapján a részvények nem jelentenek reális alternatívát a kötvényekkel szemben, miközben a növekedési kilátások az elmúlt hónapokban jelentősen romlottak, alacsony globális és trend alatti amerikai gazdasági növekedés várható jövőre, ráadásul olyan globális témák is hatnak már a vállalatok növekedésére, mint a deglobalizáció, a dekarbonizáció vagy a szűkösen rendelkezésre álló munkaerő, ezek mind csökkentik a vállalatok profitabilitását, rontják a (profit)növekedési kilátásaikat.

Címlapkép: Getty Images