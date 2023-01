Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2023. január 04. 17:53

Ma is kifejezetten jó hangulatban telik a kereskedés az európai tőzsdéken, miután kedvező gazdasági adatok érkeztek: a tegnapi német inflációs adat után a francia infláció is a vártnál jobban alakult, és az eurózóna végleges decemberi BMI adatai is kedvezőbbek lettek a korábban előre jelzettnél. Az amerikai tőzsdéken ehhez képest mérsékeltebb emelkedés látszik, a befektetők pedig várják a legutóbbi Fed-ülés jegyzőkönyvét, ami információkkal szolgálhat a jegybank kamatemelési pályájával kapcsolatban.