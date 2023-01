Egyre jobb a hangulat a tőzsdéken, a magyar piac is zárkózik fel

Portfolio 2023. január 04. 14:30

Ha a nemzetközi piacokat nézzük, egyelőre nem állapítható meg egyértelmű irány a tőzsdéken, tegnap az amerikai piacok eséssel indították az idei évet, ezzel szemben Ázsiában inkább vegyesek voltak a mozgások ma reggel, ami pedig az európai tőzsdéket illeti, itt ma is folytatódik az emelkedés azt követően, hogy a tegnapi német inflációs adat után a francia infláció is a vártnál jobban alakult. A gazdasági adatokat illetően a piacok az Egyesült Államok felé fordulnak ma, ugyanis a legutóbbi Fed-ülés jegyzőkönyve mellett foglalkoztatottsági statisztikák is érkeznek a tengerentúlról.