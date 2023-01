Fontos adat érkezett, esnek a tőzsdék

A legfrissebb foglalkoztatási adatok alapján decemberben 235 ezerrel emelkedett a magánszektor nem mezőgazdasági ágazataiban foglalkoztatottak száma az USA-ban, ami jóval meghaladta a közgazdászok becsléseit. A bérek is a vártnál nagyobb mértékben emelkedtek, ami szintén azt jelzi, hogy a munkaerőpiac továbbra is rendkívül ellenálló a tengerentúlon. Ez az adat arra enged következtetni, hogy a Fed valószínűleg továbbra is ki fog tudni tartani a meredek kamatemelési ütem mellett, ennek természetesen nem örülnek a befektetők.

A bizonytalan európai hangulathoz képest tehát jóval nagyobb eséssel indították a napot az amerikai indexek, a Dow 1 százalékos mínuszban van, míg az S&P 500 0,9 százalékot esett, a Nasdaq pedig 1,1 százalékkal került lejjebb.