Európa erőre kapott, az USA viszont gyengül

Eseménydúsan alakultak az elmúlt hetek az OTP számára: azt követően, hogy a Standard and Poor's leminősítette Magyarországot, a bank részvényei egy mélyebb korrekcióba kezdtek. Ezt követően hétfőn került bejelentésre, hogy hosszú hónapok után az OTP megvette a második legnagyobb szlovén bankot, a Nova KBM-et, a tranzakció pedig egyben az OTP legnagyobb felvásárlását is jelenti. Tegnap pedig bejelentésre került, hogy a bank dollárkötvényt bocsát is. A kedvező hírek hatására nem meglepő módon a befektetői aktivitás is megnövekedett, és ismét ralizni kezdtek az OTP részvényei.