Nagy lendülettel indítják a hetet a tőzsdék

Idén január végén zárult le a hazai távközlés történetének egyik legnagyobb tranzakciója, a 4iG és a magyar állam megvásárolta a Vodafone Magyarországot, de nem ez volt az egyetlen felvásárlás, amit a 4iG végrehajtott, a vállalat egymás után vásárol távközléshez köthető vállalatokat nemcsak Magyarországon, hanem a régióban is, ezek integrálása két-három éven belül zárulhat le, mondta el a Portfolio-nak Jászai Gellért, a 4iG elnöke, aki többek között arról is beszélt, hogy mi lesz az állam, mint tulajdonos szerepe a Vodafone-nál, mekkora hitelállományt görget maga előtt a vállalat és mekkora annak a kamatterhe, de arról is kérdeztük, hogy piacinak tartja-e az állami bankoktól kapott hiteleket, hogy nem merül-e fel érdekkonfliktus az állami tulajdonrész mellett például közbeszerzéseken, és természetesen az egyesített távközlési cég lehetséges nevéről is beszéltünk. Jászai Gellértnek a 4iG részvényárfolyamáról is volt véleménye, szerinte az a mostani szinteken köszönőviszonyban sincs a 4iG Csoport valós értékével.