Megjött a hét legfontosabb adata, lefordultak a tőzsdék

Ez a hét emelkedéssel indult a tőzsdéken, majd ma reggel az ázsiai piacokon is nagyrészt kitartott a jó hangulat, és Európában is emelkedés látszik, és az amerikai indexek is felfelé vették az irányt azt követően, hogy a vártnál rosszabb inflációs adat után lefordultak. Nem volt ma hiány makroadatokból, az itthoni GDP-adat mellett megérkezett az Eurostat GDP-statisztikája, ezeken felül pedig az Egyesült Államokban is kijöttek a januári CPI adatok, amelyek a vártnál rosszabbul alakultak.