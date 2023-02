Folytatódhatnak a kamatemelések, csúnyán megütötték a tőzsdéket

Portfolio 2023. február 17. 10:58

Az év elején látott tőzsdei ralihoz nagy mértékben hozzájárult, hogy a befektetők a központi bankok agresszív kamatemeléseinek végét árazták, az elmúlt napokban azonban az inflációs nyomás vártnál kisebb mértékben történő mérséklődéséről számoltak be a legfrissebb adatok, így a piaci optimizmus is alábbhagyott. Ezt követően meredek eséssel indult a nap Európában, és Amerikában is mínuszban nyithatnak a vezető részvényindexek.