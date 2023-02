Egyre csúnyább, ami az amerikai tőzsdéken történik, több mint 600 pontos mínuszban a Dow

Egy évvel az amerikai jegybank 1980-as évek óta legagresszívabb monetáris szigorítása után az amerikai gazdaság ereje megzavarta a döntéshozókat, akik most értetlenül állnak azelőtt, hogy a gazdaság túl jól teljesít. A legnagyobb kérdés most, hogy az eddig jegybanki kamatemelések elegendőek voltak-e az infláció letöréséhez, vagy további emelésre van szükség. Az ezzel kapcsolatos várakozás kötvény- és részvénypiacokon túl a devizákat, így például a forintot is erősen megmozgatja. A Retuers elemzésében összefoglalja, hogy állnak most az amerikai monetáris politikai kilátások