Magyarországon a legdrágább az áram a gázhoz képest, ami gátolja a hőszivattyúk terjedését

Az idén téli gázellátási krízis több tényező miatt elmaradt – mutatott rá előadása első felében Hauk Viktor számos látványos ábrával bemutatva az orosz leválás és az LNG-import felpörgetésének eredményeit, illetve az előttünk álló kihívásokat. Előadása második felében arra hívta fel a figyelmet, hogy a gázfelhasználás minél nagyobb arányú kiváltásában az egyik leginkább kézenfekvő technológia a hőszivattyú és ebben robbanásszerű növekedés mutatkozik. Tavaly már mintegy 3 millió darabot adtak el, ami 2020-hoz képest csaknem duplázódást jelent és így már mintegy 20 millió hőszivattyút adtak el az EU-ban.

A növekedés főként azokban az északi országokban jelentős, amelyekben a hőmérsékleti adottságok nem a legideálisabbak, de persze például a német piacon is jelentős volt a növekedés, igaz még mindig jóval alacsonyabb, mint több más országban – mutatott rá egy másik ábrán.

Hauk Viktor rámutatott arra is, hogy valószínűleg a viszonylag kedvező áramár/gázár az egyik oka annak, hogy miért az északi, hűvösebb klímájú országokban nőtt ennyire a hőszivattyú értékesítés és az alábbi grafikonon egyúttal kiemelte a magyar helyzetet is. Amint látható: a januári adatok alapján nálunk a legmagasabb a lakossági áramár aránya a gázárhoz képest (eurócent/kWh), így ez itthon gátja lehet az áramfelhasználásra támaszkodó hőszivattyúk további lendületes terjedésének. Azt is megjegyezte, hogy a hatóságok ezt a folyamatot a lakossági árakra rakódó közterhek enyhítésével, illetve az áramról a gázra való átsúlyozásával is segíthetik és az uniós taxonómia rendelet közelgő változása is megcélozza majd ezt, hogy az áram felé való átsúlyozás előtti akadályok minél inkább mérséklődjenek.

Címlapkép forrása: Getty Images