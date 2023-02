Kedvező hangulatban várják a befektetők az MNB kamatdöntését

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,7 százalék pluszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,08 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,09 százalékot esett, míg a CSI 300 0,53 százalékos pluszban áll.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,21 százalékot emelkedhet, a CAC 0,19 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,21 százalék mínuszban nyithat.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,06 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,11 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma aztán beindul az élet, az utóbbi hetek sikertelen állampapírpiaci aukciói után a szokásos három hónapos diszkont kincstárjegy-értékesítés is izgalmas lehet. Könnyen lehet, hogy ismét sikertelen lesz az aukció, hiszen az MNB diszkontkötvénye elszívja a keresletet a piacról. Ugyanakkor nem ez lesz a nap legfontosabb eseménye, hiszen összeül a Monetáris Tanács, kora délután pedig közzéteszi döntését. Az most is szinte biztosra vehető, hogy a kamatkondíciók nem változnak, a fő kérdés az lesz, hogy az utóbbi hónapok pozitív fejleményei után változtat-e kommunikációján a jegybank. Az elemzők várakozásai szerint legkorábban március végén kerülhet szóba a 18 százalékos irányadó kamat csökkentése, azonban elképzelhető, hogy erre már most elkezdi felkészíteni a piacot az MNB, vagyis a közleményben vagy az esetleges háttérbeszélgetésen utalnak rá.

2023. február 27-március 5. Makronaptár Magyar makrogazdaság február 28. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 28. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés február 28. kedd 15:00 MNB Közelmény március 1. szerda 8:30 KSH Beruházások Q4 március 1. szerda 8:30 KSH Ipari termelői árak jan. március 1. szerda 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi feb. március 2. csütörtök 8:30 KSH GDP (második becslés) Q4 március 3. péntek 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma jan. március 3. péntek 8:30 KSH Külkereskedelem (részletes) dec. március 3. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege jan. március 3. péntek 8:30 MNB Kamatstatisztika jan. március 3. péntek 22:00 Moody's Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság február 27. hétfő 14:30 USA Tartós fogy. Cikkek rendelésállománya jan. február 28. kedd 8:45 Franciao. Infláció (előzetes) feb. február 28. kedd 9:00 Spanyolo. Infláció (előzetes) feb. március 1. szerda 2:45 Kína Caixin bmi feb. március 1. szerda 14:00 Németo. Infláció (előzetes) feb. március 1. szerda 16:00 USA ISM feldolgozóipari cmi feb. március 2. csütörtök 11:00 Olaszo. Infláció (előzetes) feb. március 2. csütörtök 11:00 EU Infláció (előzetes) feb. március 3. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem jan. március 3. péntek 16:00 USA ISM szolgáltatóipari bmi feb. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 16,7 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 0,8 százalékos eséssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 16,8 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 8,0 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 0,1 százalékot esett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 32 889,09 0,2% -2,8% -3,2% -0,8% -3,4% 29,4% S&P 500 3 982,24 0,3% -2,4% -2,2% 3,7% -9,2% 45,1% Nasdaq 12 057,79 0,7% -2,4% -0,9% 10,2% -15,0% 74,7% Ázsiai részvényindexek Nikkei 27 423,96 -0,1% -0,4% 0,2% 5,1% 3,6% 22,5% Hang Seng 19 943,51 -0,3% -4,5% -12,1% 0,8% -12,4% -36,2% CSI 300 4 043,84 -0,4% -2,2% -3,3% 4,4% -11,6% -0,4% Európai részvényindexek DAX 15 381,43 1,1% -0,6% 1,5% 10,5% 5,6% 23,1% CAC 7 295,55 1,5% -0,5% 2,8% 12,7% 8,0% 36,5% FTSE 7 935,11 0,7% -1,0% 2,2% 6,5% 6,0% 9,0% FTSE MIB 27 444,31 1,7% -0,6% 3,8% 15,8% 6,5% 20,8% IBEX 9 314,3 1,2% 0,4% 2,8% 13,2% 9,8% -5,9% Régiós részvényindexek BUX 44 940,03 -0,7% -0,6% -3,7% 2,6% -1,8% 16,8% ATX 3 496,97 1,2% 0,2% 3,7% 11,9% -0,3% 2,0% PX 1 402,73 1,1% 1,7% 5,4% 16,7% 1,5% 26,2% WIG20 59 406,03 0,6% -1,4% -3,0% 3,4% -1,7% -5,6% Magyar blue chipek OTP 10 650 -1,4% -1,5% -5,3% 5,3% -27,8% -7,7% Mol 2 788 0,4% 3,3% 0,0% 7,1% 13,3% -1,6% Richter 7 640 -0,8% -4,4% -7,3% -8,0% 7,9% 31,7% Magyar Telekom 396 -1,7% 5,3% 7,0% 16,8% -6,8% -13,7% Nyersanyagok WTI 75,58 -0,8% -3,7% -5,1% -5,8% -18,0% 20,1% Brent 83,21 0,0% -1,0% -4,0% -2,0% -15,1% 24,2% Arany 1 814,06 0,2% -1,6% -5,9% -0,1% -3,9% 37,6% Ezüst 20,7 -1,0% -5,3% -13,6% -12,8% -13,4% 26,7% Devizák EURHUF 377,1400 -0,8% -1,5% -3,3% -5,8% 3,2% 20,0% USDHUF 355,7422 -1,4% -0,7% -1,2% -5,2% 9,5% 38,6% GBPHUF 429,7549 -0,2% -0,4% -3,5% -4,9% -1,1% 20,3% EURUSD 1,0602 0,6% -0,8% -2,2% -0,7% -5,7% -13,4% USDJPY 136,3900 0,0% 1,7% 4,9% 2,4% 18,0% 26,8% GBPUSD 1,2026 0,7% 0,0% -2,7% 0,0% -10,4% -13,4% Kriptovaluták Bitcoin 23 493 1,3% -5,4% 1,8% 41,5% -40,1% 122,3% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,94 -0,8% 2,1% 12,0% 2,8% 97,7% 35,5% 10 éves német állampapírhozam 2,55 2,5% 5,2% 15,8% -0,5% 1 214,4% 307,3% 10 éves magyar állampapírhozam 8,63 -0,5% -2,3% 9,1% -6,7% 68,2% 225,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

