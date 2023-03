Nem javul a hangulat, megint lefordultak a tőzsdék

Portfolio 2023. március 02. 09:48

Az elmúlt időszakban egy jelentősebb korrekció vette kezdetét a tőzsdéken, miután az Egyesült Államokból és Európából is a vártnál rosszabb inflációs adatok érkeztek. A héten a német, a francia és a spanyol inflációs adat is váratlan gyorsulást mutatott februárra, így a befektetők már inkább azt kezdték árazni, az infláció talán tartósabb lehet, mint amire sokan korábban számítottak, ez pedig szükségessé tehet további kamatemeléseket, vagy a kamatok hosszabb távon való magasan tartását. Összességében tehát inkább negatív a hangulat mostanában a piacon, tegnap az amerikai tőzsdék javarészt eséssel zártak, majd az ázsiai tőzsdék is estek ma, Európában pedig szintén mínuszban vannak a vezető indexek.