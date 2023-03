Az amerikai tőzsdék is menetelnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,8 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,9 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 1,47 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,32 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,37 százalékos pluszban van.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,44 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,44 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalék pluszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,11 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó munkanapján a turizmus januári számai várhatóan nem okoznak majd jelentős árfolyamhatást, ahogy a felülvizsgált külkereskedelmi statisztika sem tartogat különösebb izgalmakat ma reggel. Ugyanígy az MNB szokásos havi hitelintézeti statisztikája sem valószínű, hogy befolyásolná a befektetők viselkedését. Késő este azonban fontos lehet a Moody’s hitelminősítői felülvizsgálata, de várhatóan arra is csak hétfő reggel reagálhat a forint. Januárban a Fitch negatívra rontotta a kilátásunkat, míg az S&P leminősítette Magyarországot. Így most a harmadik nagy cégnél a legjobb a besorolásunk, de egyáltalán nem lenne meglepő, ha a versenytársak lépéseit követve a Moody’s is kilátást rontana. A leminősítés már komoly hidegzuhany lenne, míg a besorolás és a kilátás érvényben tartása kellemes meglepetés lehetne a befektetők számára.

2023. február 27-március 5. Makronaptár Magyar makrogazdaság február 28. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció február 28. kedd 14:00 MNB Kamatdöntés február 28. kedd 15:00 MNB Közelmény március 1. szerda 8:30 KSH Beruházások Q4 március 1. szerda 8:30 KSH Ipari termelői árak jan. március 1. szerda 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi feb. március 2. csütörtök 8:30 KSH GDP (második becslés) Q4 március 3. péntek 8:30 KSH Kereskedelmi szálláshelyek forgalma jan. március 3. péntek 8:30 KSH Külkereskedelem (részletes) dec. március 3. péntek 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege jan. március 3. péntek 8:30 MNB Kamatstatisztika jan. március 3. péntek 22:00 Moody's Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság február 27. hétfő 14:30 USA Tartós fogy. Cikkek rendelésállománya jan. február 28. kedd 8:45 Franciao. Infláció (előzetes) feb. február 28. kedd 9:00 Spanyolo. Infláció (előzetes) feb. március 1. szerda 2:45 Kína Caixin bmi feb. március 1. szerda 14:00 Németo. Infláció (előzetes) feb. március 1. szerda 16:00 USA ISM feldolgozóipari cmi feb. március 2. csütörtök 11:00 Olaszo. Infláció (előzetes) feb. március 2. csütörtök 11:00 EU Infláció (előzetes) feb. március 3. péntek 8:00 Németo. Külkereskedelem jan. március 3. péntek 16:00 USA ISM szolgáltatóipari bmi feb. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 17,6 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 0,4 százalékos eséssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 16,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 8,2 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 1,2 százalékot emelkedett.