Bizonytalanság a tőzsdéken, az irányt keresi a piac

A Budapesti Értéktőzsdén keresztül teremtené meg a startup-finanszírozás lehetőségét a magántőke számára a STRT Holding - jelentette be a befektetési társaság szerdai rendezvényén Balogh Péter ügyvezető, aki azt is elmondta, hogy a tavaly alapított cég régiós szinten is vezető szerepre tör a kezdő vállalkozások támogatásában: A STRT-hoz eddig csaknem 30 befektető társult körülbelül 350 millió forinttal.