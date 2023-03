Feszültek a befektetők, egyre rosszabb a hangulat a tőzsdéken

Portfolio 2023. március 09. 09:17

Gazdasági adatok tekintetében itthon nem számítunk fontosabb bejelentésre, bár délben kormányinfót tart Gulyás Gergely, amin többek között szóba kerülhet majd a hazai infláció alakulása, a 2024-es költségvetés tervezése vagy akár a szektorális különadók kivezetésének, fenntartásának kérdése is, amire érdemben reagálhat akár a Mol, vagy a holnap hajnalban jelentő OTP árfolyama is. Ami a nemzetközi befektetői hangulatot illeti, az amerikai jegybankelnök tegnapi megszólalása beárnyékolhatja a hangulatot, Jerome Powell ugyanis megismételte a korábbi üzenetét, miszerint a központi bank akár a korábban vártnál magasabb kamatemeléssel is számolhat. Ugyanakkor elmondta, hogy még nem döntött arról, hogy a jegybank mit fog tenni a kamatlábakkal kapcsolatban, amikor később, márciusban ülésezik. Jelenleg rossz a hangulat Európa tőzsdéin, esnek a vezető részvényindexek.