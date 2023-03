Megérkezett az amerikai inflációs adat, jó a hangulat a tőzsdéken

Az elmúlt napok történései után úgy tűnik, hogy megnyugodtak a befektetők, emellett pedig az amerikai infláció is tovább csökkent februárban, amelynek köszönhetően valószínűleg a Fed is a vártnál kisebb mértékben emeli majd a kamatot márciusi ülésén, ez pedig kedvezően hatott az olyan kockázatosabb eszközöknek is, mint a kriptovaluták. Külön érdekesség, hogy az elmúlt egy évben a tőzsdei hangulatromlás jellemzően együtt járt az olyan alapvetően kockázatosabb eszközök, mint a kripovaluták esésével is, most azonban ennek a jelenségnek a fordítottját figyelhetjük meg, miután a fő különbség az, hogy amíg az előző alkalmakkor főként a Fed agresszív monetáris politikájának következtében erősödő dollár tartotta nyomás alatt a piacokat, addig ezúttal ennek az ellentétje figyelhető meg, ugyanis az amerikai bankszektorban látott eseménysorozat hatására könnyen lehet, hogy - egy időre - fel kell hagynia a Fednek az infláció minden áron történő letörésére irányuló törekvéseivel.