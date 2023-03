Megérkezett az amerikai inflációs adat, reagálnak a tőzsdék

Portfolio 2023. március 14. 16:00

Nemrég publikálásra kerültek a legfrissebb, februári fogyasztói árindex adatok az Egyesült Államokból, a várakozásoknak megfelelően 6 százalékos volt az árak növekedése az előző év azonos időszakához képest, ahogy januárhoz képest is a várt 0,4 százalékos mértékben nőttek az árak.



Ami a nemzetközi befektetői hangulatot illeti, tegnap elképesztően turbulens napot láthattunk a piacokon az amerikai Silicon Valley Bank bedőlése után, összességében végül úgy néz ki, hogy fölénybe kerülhetett az a narratíva, hogy a bank bedőlése miatt a Fed szüneteltetheti a kamatemeléseket, vagy legalább lassíthat azok ütemén, esetleg nyáron már vághat is, ezen narratíva mentén viszonylag jó napot zártak az amerikai tőzsdék, ma pedig Európában is egyre jobb hangulatú kereskedést láthatunk a tegnapi meredek esések után. Javíthat a hangulaton a friss amerikai inflációs közlés, több kedvezőtlen előjel is rosszabb számok irányába mutatott: például Európában sem csökkent érdemben februárban az éves infláció, és a még pénteken közölt foglalkoztatottsági adatok is erős amerikai gazdaságról, azaz erős várható keresletről árulkodtak.