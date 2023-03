Nagyon fontos adat érkezik, feszülten várnak a befektetők

Portfolio 2023. március 14. 11:22

Gazdasági események tekintetében nem fogunk unatkozni: a ma érkező amerikai inflációs adat nagyon fontos lesz, kiderül ugyanis belőle, hogy a januári megtorpanás csak egyszeri jelenség volt-e, vagy a dezinfláció, azaz az infláció csökkenése tényleg elakadt-e. Eddig több a negatív, mint a pozitív jel: Európában sem csökkent ugyanis érdemben februárban az éves infláció, és a pénteken közölt foglalkoztatottsági adatok is erős gazdaságról, azaz erős várható keresletről árulkodnak.



Ami a nemzetközi befektetői hangulatot illeti, tegnap elképesztően turbulens napot láthattunk a piacokon az amerikai Silicon Valley Bank bedőlése után, összességében végül úgy néz ki, hogy fölénybe kerülhetett az a narratíva, hogy a bank bedőlése miatt a Fed szüneteltetheti a kamatemeléseket, vagy legalább lassíthat azok ütemén, esetleg nyáron már vághat is, ezen narratíva mentén viszonylag jó napot zártak az amerikai tőzsdék, ma pedig Európában is óvatos emelkedést láthatunk a tegnapi meredek esések után.