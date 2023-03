Vegyes a kép az amerikai tőzsdéken

Portfolio 2023. március 28. 18:11

Gazdasági események tekintetében ma itthon leginkább az MNB kamatdöntő ülésére, és az azt követő háttérbeszélgetésekre figyelnek a befektetők, ráadásul a Monetáris Tanács ezúttal a friss inflációs- és GDP-előrejelzésről is tárgyal. Az előzetes várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatkondíciókat az MNB Monetáris Tanácsa, így az alapkamat továbbra is 13 százalék, a kamatfolyosó két széle pedig 12,5, illetve 25 százalék maradt. Ami pedig a mai részvénypiaci hangulatot illeti, az európai piacokon leginkább oldalazást lehet látni, a magyar tőzsde sokáig a mezőnyből kiemelkedve remekül teljesített többek között a Mol és a Waberer's szárnyalásának köszönhetően, a kamatdöntés után azonban az OTP beesése miatt mérséklődött a plusz a BUX indexnél. Amerikában is inkább negatív a hangulat.