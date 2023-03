Hektikus mozgások a magyar tőzsdén, rángatják a Molt

Kiváló hangulatban indult a kereskedés Európában és Amerikában is folytatódhat az emelkedés a tőzsdéken, emellett ma is érkeznek fontos gazdasági adatok: idehaza a jegybanki inflációs jelentés került publikálásra, emellett pedig érkezik a német inflációs adat is, az amerikai GDP-statisztika harmadik felülvizsgálatában várhatóan már nem lesz sok új információ.A hazai piacokon emellett érdemes lehet figyelemmel követni a Mol árfolyamának alakulását, miután tegnap este a kormány rendkívüli különadó-módosításról döntött. A nyitást követően az olajcég papírjai több mint 2 százalékos mínuszban is voltak, délutánra azonban javult a kép és már emelkedik az olajcég árfolyama.