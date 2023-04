Nincs megállás: folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Nagyot fordult a világ a tavaly év eleji elképesztően magas energiaár-környezet óta: a jegybankoktól sorozatosan érkező kamatemeléseknek és az energiaválságtól való megmenekülésnek köszönhetően már jó ideje csökkenő árakról beszélhetünk, a bankválság okozta friss zavarok és a sokak által előre vetített esetleges recesszió miatt pedig 15 havi mélypontra esett nemrég az olaj ára. Ebben a környezetben ültek most össze október után az olajhatalmak vezetői, hogy egy, a piacot alaposan meglepő termeléscsökkentésről határozzanak. Az igazán égető kérdés az, hogy mindez mit is jelent pontosan a valóságban, mekkora hatása lesz a lépésnek a globális olajkínálatra és általában az inflációra, és hogyan alakíthatja mindez az olajhatalmak és az Egyesült Államok közti amúgy is feszült kapcsolatot.