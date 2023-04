A technológia robbantja be a zöld gazdaságot - Erről szól a Sustianable Tech konferencia

Első alkalommal rendezzük meg a Sustainable Tech elnevezésű konferenciánkat, ami a fenntarthatóságon belül célzottan a technológia és klímasemlegesség közös pályájával foglalkozik. Olyan témákkal találkozhatnak a résztvevők, mint a tech-optimizmus, ami túlzott bizadalmat adhat a szereplők számára, hogy attitűdváltás nélkül is elérhetjük a 20-30 éves célokat, a finanszírozási környezetről, amivel a különböző méretű, zöld projekteket felmutató vállalkozások szembesülhetnek, a körforgásos gazdaság különböző iparágakban való lecsapódásáról, a digitalizációval járó előnyökről, valamint arról is, hogy a munkaerőpiacon milyen új veszélyekre kell felkészülni az új technológiák beköszönésével. A további témák, az előadók és a jelentkezés részletei ezen a linken érthetők el.

Megkérdőjelezhetetlen szerepe van az egész gazdaság és társadalom zöld átállásában a technológiának. Nem mindegy azonban, hogy milyen mértékben támaszkodunk az új megoldásokra, a most még nem kezelhető problémák megoldásaira. Az óra ketyeg, az időhúzás pedig egyre nehezebb helyzetet teremt a klímasemlegesség elérésben, még úgyis, hogy évekkel korábban még elképzelhetetlen technológiákkal rukkoltak elő a leginnovatívabb cégek, valamint a digitalizáció segítségével a legnagyobb, és közepes vállalatok is már jelentősen le tudták csökkenteni a károsanyag-kibocsátásukat.

Többek között ezekkel a folyamatokkal foglalkozik a Sustainable Tech konferencia I. szekciója, ahol a helyzetértékelés mellett a külföldi jó gyakorlatokról is szó lesz: Milyen egy jó vízgazdálkodási modell? Hogyan kell körforgásos gazdaságot építeni? Milyen lépésekkel lehet egy jövőbiztos hulladékgazdálkodási rendszert működtetni országos szinten?

II. szekció: Pénzügyi piacok szerepe a zöld technológiában

A zöld gazdasági átállás elképesztő tőkét igényel, miközben egyes technológiákról, beruházásokról még azt sem tudjuk, hogy lesz-e rá, és mikor kereslet. A megújuló energia, a zöld közlekedés egy-egy technológiája már bizonyított, de mit gondolunk a többiről? Milyen pénzügyi kilátásai vannak a leginnovatívabb, de legkisebb cégeknek, és honnan lesz pénzügyi bázis az olyan hatalmas és határokon átnyúló projektekre, mint a körforgásos gazdaságra való átállás? Hogyan lehet új befektetőket vonzani, meggyőzni őket arról, hogy a befektetett pénz megtérül? Ki fogja finanszírozni a most még szennyezők zöld átállását? Hol csapódik le a pénzügyi intézmények szerepe a klímaváltozásban? - íme néhány, a legégetőbb kérdések közül, amelyekre szakértőinktől várjuk a válaszokat.

III. szekció: Zöld hidrogén, elektrifikáció és digitalizáció

A fenntartható fejlődés, a zöld átállás a legkülönfélébb piacokon is lecsapódik, sokszor olyan nagy, iparágakon átívelő piacokat összekötve, mint megújuló energia, a zöld hidrogén és az elektrifikáció egyettese. Hasonlóan a digitalizációval járó megoldások is mérettől, iparágtól, cégprofiltól függetlenül mindent behálóznak, és határozott lépésekkel segítenek abban, hogy a lehetős legkisebb kibocsátás mellett működhessenek a vállalkozások. Nagy változás csak úgy lehetséges, ha a szabályozási környezet, a tőke, a kereslet és a vállalati hajlandóság is megteremtődik a gazdaság minden szintjén. Milyen témákkal foglalkozunk a Sustainable Tech konferencia délutáni szekciójában?

Indulás előtt a legnagyobb zöldhidrogén-projekt Magyarországon

Ellenfélként vagy egymást kiegészítve köti össze az iparágakat az elektrifikáció és a zöld hidrogén? - Akadályok, szükséges fejlesztések

Digitalizáció mindenek felett - Ilyen egy ideális karbonsemleges világ

Szinte gyerekjáték a fenntarthatósági riportálás? - Így kezeljük gyorsan és egyszerűen az ESG-adatokat

Az adatok ezt is megoldják: már az 'S', azaz a társadalmi faktor mérése sem akadály

IV. szekció: Körforgásban és a tudásban a jövő

A körforgásos gazdaságra való átállás minden iparágat nagy kihívások elé állít. Az építőipar a zöld alapanyagok megteremtésén ügyködik, miközben a közlekedésben nemcsak a megújuló energián alapuló hajtás a kérdés, hanem az is, hogy miként lehet a beszerelt alkatrészeket, akár az akkumulátorokat újrahasznosítani, míg a gyártóknak a csomagolóanyagaikat - legyen az fém, papír, műanyag, stb. - kell megfelelően kezelniük. A technológia alapjaiban határozza meg az anyagok, termékek életciklusát és a hulladékként való kezelését. Ha nem lenne elég nagy feladat, hogy ezeket az iparágakat, plusz olyan kibocsátókat, mint a nehézipar, a kereskedői szegmens, az ingatlanpiac körforgásos szemléletbe tereljünk, egy súlyos munkaerő piaci kérdés is megoldásra vár: Az egész társadalmat érintő átállási kockázat is felüti a fejét a tech fejlődésével, munkahelyek százezrei alakulhatnak át, de erre mégis hogyan reagáljunk? Mit jelent a zöld átállás HR-oldalról, az oktatásban, illetve a nemek közötti egyenlőségben? - ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk a konferencia IV. szekciójában, bemutatva néhány igazán tech-fókuszú ötletet, a jövő könnyebbé tételére.

