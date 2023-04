Elkerülhetetlennek tűnik a recesszió, mínuszba fordultak a tőzsdék

Jeremy Grantham egy ideje már várja a nagy korrekciót a piacokon, de az egyelőre nem következett be. Most viszont ismét egyre forróbbnak tűnik a pite, az agresszív kamatemeléseknek is köszönhetően felerősödött a rendszerszintű bankcsődtől való félelem, de közben az olajhatalmak termelésvisszavágása a kamatok magasan tartását indokolná, óriási tehát a bizonytalanság a piacokon mostanában, ráadásul pont ma délután érkezik a kulcsfontosságú amerikai inflációs adat, ami a várttól nagy eltérés esetén elképesztően hektikus mozgásokat hozhat a tőzsdéken. Egy ilyen felfokozott miliőben szólalt meg a GMO alapítója, a piaci összeomlások előrejelzésével nevet szerző guru szerint a tőzsdei buborék kipukkanása csak félig fog megtörténni, amikor a Federal Reserve elkezdi csökkenteni a kamatokat.