Fontos inflációs számok érkeztek, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2023. április 13. 15:00

Az amerikai inflációs számok tegnapi közlése után ma az ipari termelői árakról érkező adatokat várták a befektetők, a friss számok ezúttal is az inflációs nyomás vártnál nagyobb mérséklődéséről számoltak be. Az adatközlés után egyre jobb hangulatban zajlik a kereskedés az európai piacokon, a magyar tőzsde azonban jelentősen alulteljesítő: délutánra a Mol és a Richter mellett az OTP is nyomás alá került, ami még inkább lefelé húzza a BUX-ot.