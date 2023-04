Két hónapja nem látott zárás jöhet az amerikai tőzsdén

Az amerikai inflációs számok tegnapi közlése után ma az ipari termelői árakról érkező adatokat várták a befektetők, a friss számok ezúttal is az inflációs nyomás vártnál nagyobb mérséklődéséről számoltak be. Az adatközlés után egyre jobb hangulatban zajlik a kereskedés az európai és a tengerentúli piacokon, a magyar tőzsde azonban jelentősen alulteljesítő volt csütörtökön. Vélhetően a nemzetközi megítélésünk alakulása hathatott a mai hazai részvénypiaci hangulatra, súlyosan kritizálta ugyanis Magyarországot az ukrán elnök tanácsadója az Oroszországgal kötött energetikai megállapodásai miatt. Emellett tegnap este az amerikai kormány több mint 20 országhoz kötődő szervezetek és magánszemélyek ellen hozott újabb szankciókat a háború támogatásában betöltött szerepük miatt, az ügyben magyar érintettek is voltak.