Záporoznak a gyorsjelentések, az irányt keresik az amerikai tőzsdék

Portfolio 2023. április 19. 20:26

Kisebb esést láthattunk ma Európa vezető tőzsdéin, a befektetők többek között a vártnál rosszabbul alakuló brit inflációs adatot emésztették. Ami a hazai befektetői hangulatot illeti, megütötték a forintot Virág Barnabás reggel megjelent interjúja után, az MNB alelnöke ugyanis elmondta, hogy a jövő héten sor kerülhet a kamatfolyosó felső szélének csökkentésére. A forint gyengülése mellett a tőzsde is rosszul teljesített, több mint egy százalékos eséssel zárt a BUX. Eközben az amerikai befektetői hangulatot elsősorban a felemásan alakuló első negyedéves gyorsjelentési szezon határozza ma meg, a Morgan Stanley és a Netflix is a vártnál kedvezőtlenebb számokat közölt, részben emiatt rossz a hangulat most a tengerentúli tőzsdéken.