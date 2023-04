Európa után Amerikában is esnek a tőzsdék

Mérsékelt eséssel telt a nap az európai tőzsdéken, és az amerikai részvényindexek is mínuszban vannak. Gazdasági események tekintetében izgalmasan alakult a mai nap: délután megjelent az EKB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve , és az Egyesült Államokban a heti munkanélküli segélykérelmek száma is a vártnál magasabb volt, emellett pedig a Philadelphiai Fed index is publikálásra került, ami a várt 19,1 pont helyet jóval nagyobb mértékben 30,1 ponttal csökkent. Az adatok közzétételét követően gyengülni kezdett a dollár, a recessziós félelmek erősödésével pedig úgy tűnik ismét az aranyban keresnek menedéket a befektetők. Folytatódik továbbá az első negyedéves gyorsjelentési szezon is Amerikában: a Tesla például jelentős mínuszban nyitott ma, miután a vállalat a marzsok beszűküléséről számolt be.A magyar tőzsde a tegnapi esést követően jelenleg felülteljesített a nemzetközi átlaghoz képest, valamint a forint is erősödik az előző napon történt esését követően.