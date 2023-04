Ismét az adatoké a főszerep - Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,8 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,24 százalékot esett, a Hang Seng 1,03 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 0,45 százalékot emelkedett.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,82 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,94 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,01 százalék mínuszban nyithat.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,1 százalékot eshet, a S&P 500 0,01 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,09 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma BMI-dömping lesz: Franciaországban, Németországban és az USA-ban is közzéteszi az S&P Global a beszerzésimenedzser-indexeket. Ezen kívül jön még egy japán inflációs adat is, ami azért különösen érdekes, mert a japán jegybank vezetését most veszi át az új elnök, aki a hírek szerint hozhat némi fordulatot a monetáris politikában.

2023. április 17-23. makronaptár Magyar makrogazdaság április 18. kedd 8:30 MNB Statisztikai mérleg márc. április 18. kedd 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok márc. április 18. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció Nemzetközi makrogazdaság április 17. hétfő 19:00 EU Lagarde-beszéd április 18. kedd 4:00 Kína GDP Q1 április 18. kedd 8:00 UK Munkanélküliség febr. április 18. kedd 14:30 USA Lakásépítési engedélyek márc. április 19. szerda 6:30 Japán Ipar febr. április 19. szerda 8:00 UK Infláció márc. április 19. szerda 11:00 EU Infláció (felülvizsgált) márc. április 19. szerda 20:00 USA Fed bézs könyv április 20. csütörtök 3:15 Kína Kamatdöntés április 20. csütörtök 8:00 Németo. Ipari termelői árak márc. április 20. csütörtök 13:30 EU EKB-jegyzőkönyv április 20. csütörtök 14:30 USA Heti segélykérelmek április 20. csütörtök 16:00 EU Fogyasztói hangulat ápr. április 21. péntek 1:30 Japán Infláció márc. április 21. péntek 9:15 Franciao. BMI ápr. április 21. péntek 9:30 Németo. BMI ápr. április 21. péntek 10:00 EU BMI ápr. április 21. péntek 15:45 USA BMI ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 18,7 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a BUX index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 22,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,4 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 10,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 786,62 -0,3% -0,7% 4,8% 1,9% -3,9% 38,1% S&P 500 4 129,79 -0,6% -0,4% 4,5% 7,6% -7,4% 54,7% Nasdaq 12 985,98 -0,8% -0,9% 3,4% 18,7% -7,2% 94,8% Ázsiai részvényindexek Nikkei 28 657,57 0,2% 1,8% 6,4% 9,8% 5,3% 29,3% Hang Seng 20 396,97 0,1% 0,3% 7,3% 3,1% -2,6% -32,9% CSI 300 4 113,02 -0,3% 1,1% 4,4% 6,2% 1,0% 9,4% Európai részvényindexek DAX 15 795,97 -0,6% 0,4% 5,8% 13,4% 10,0% 26,0% CAC 7 538,71 -0,1% 0,8% 7,5% 16,5% 13,8% 39,3% FTSE 7 902,61 0,0% 0,8% 6,7% 6,1% 3,6% 7,3% FTSE MIB 27 627,12 -1,1% 0,0% 6,7% 16,5% 11,0% 15,9% IBEX 9 450,9 -0,5% 1,5% 7,0% 14,8% 7,8% -4,4% Régiós részvényindexek BUX 43 538,96 0,6% 2,0% 5,3% -0,6% 0,8% 14,2% ATX 3 255,66 -0,2% 0,9% 3,7% 4,1% -1,3% -6,5% PX 1 407,77 -0,5% 0,2% 6,3% 17,1% 2,8% 25,6% WIG20 62 756,88 0,5% 3,0% 11,2% 9,2% 0,0% 4,3% Magyar blue chipek OTP 9 986 1,1% 2,9% 5,3% -1,2% -4,3% -11,5% Mol 2 680 0,4% 2,6% 7,2% 3,0% -15,1% -10,3% Richter 7 770 0,6% 0,5% 4,3% -6,4% 10,7% 47,7% Magyar Telekom 416 -0,2% 2,7% 8,9% 22,7% 6,7% -8,8% Nyersanyagok WTI 77,37 -2,3% -5,8% 14,6% -3,6% -24,3% 13,1% Brent 81,14 -2,5% -5,8% 10,0% -4,5% -24,1% 10,3% Arany 2 000,17 0,3% -1,8% 1,1% 10,2% 2,4% 49,4% Ezüst 25,22 0,0% -2,2% 12,1% 6,2% 0,4% 46,6% Devizák EURHUF 376,7 -0,6% 0,9% -4,7% -5,9% 1,6% 21,2% USDHUF 343,1252 -0,7% 1,5% -6,9% -8,6% 0,5% 35,5% GBPHUF 426,5349 -0,8% 0,7% -5,6% -5,6% -4,4% 20,4% EURUSD 1,0979 0,2% -0,6% 2,4% 2,9% 1,0% -10,6% USDJPY 134,6150 0,0% 1,7% 2,3% 1,0% 5,4% 25,0% GBPUSD 1,2456 0,0% -0,4% 1,6% 3,5% -4,5% -11,2% Kriptovaluták Bitcoin 28 238 -2,0% -7,1% 1,5% 70,1% -31,8% 218,7% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,54 -1,7% 2,6% 1,6% -7,7% 21,4% 19,9% 10 éves német állampapírhozam 2,45 -2,4% 3,2% 15,8% -4,6% 196,4% 317,2% 10 éves magyar állampapírhozam 8,51 -1,0% -3,5% -3,5% -8,0% 25,5% 233,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images