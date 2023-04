Nagyon jó a hangulat a tengerentúlon

Portfolio 2023. április 27. 22:07

Az európai tőzsdéken mérsékeltek voltak az elmozdulások, a nagy sztori most a magyar részvénypiacon van, nagy forgalom mellett száguldott az OTP és a Mol is, miután a kormány szigorításokat jelentett be a befektetési alapoknál. 2023. július 1-től a kötvényalapok, részvényalapok és vegyes alapok portfóliójában legalább 60%-nak kell lennie az értékpapírok súlyának ez pedig megmozgatta a részvénypiaci befektetők fantáziáját, és elkezdték venni a hazai nagypapírokat. Annak ellenére, hogy a mai bejelentés nem egyértelműen jelenti azt, hogy a hazai alapokban a magyar részvénysúlynak emelkednie kell.