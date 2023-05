500 pont körül állt meg a Dow esése

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,14 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 0,15 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,03 százalékos mínuszban van.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX, a CAC, és a FTSE is 0,16 százalékot emelkedhet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,03 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Idehaza a KSH ismerteti az ipari termelői árak márciusi alakulását, a februári külkereskedelem részletes becslését, valamint jön a feldolgozóipari BMI is (bár ez a mutató idehaza egyre kevésbé értelmezhető). Külföldön a német kiskereskedelmi adatokkal kezdődik a közlések sorozata, ezt követi az EKB hitelezési felmérése, ami a bankokkal kapcsolatos aggodalmak miatt most különösen fontos. Jön az eurózóna inflációs adata is áprilisból, ami kétség kívül a hét egyik legfontosabb közlése.

2023. május 1-7. makronaptár Magyar makrogazdaság május 2. kedd 8:30 KSH Ipari termelői árak márc. május 2. kedd 8:30 KSH Külkereskedelem (második becslés) febr. május 2. kedd 9:00 MLBKT BMI ápr. május 2. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 4. csütörtök 8:30 KSH Szálláshelyek forgalma márc. május 4. csütörtök 8:30 KSH Lakásépítési engedélyek Q1 május 5. péntek 8:30 KSH Ipar (első becslés) márc. május 5. péntek 8:30 KSH Kiskereskedelem márc. Nemzetközi makrogazdaság május 1. hétfő 16:00 USA ISM BMI feldolgozóipar ápr. május 2. kedd 8:00 Németo. Kiskereskedelem márc. május 2. kedd 10:00 EKB Hitelezési felmérés május 2. kedd 11:00 EU Infláció ápr. május 2. kedd 16:00 USA Gyáripari megrendelések márc. május 3. szerda 11:00 EU Munkanélküliség márc. május 3. szerda 14:15 USA ADP-munkanélküliség ápr. május 3. szerda 16:00 USA ISM BMI szolgáltatószektor ápr. május 3. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés május 3. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója május 4. csütörtök 3:45 Kína Caixin BMI feldolgotóipar ápr. május 4. csütörtök 8:00 Németo. Külkereskedelem márc. május 4. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés május 4. csütörtök 14:30 USA Külkereskedelem márc. május 4. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója május 5. péntek 3:45 Kína Caixin BMI szolgáltatószektor ápr. május 5. péntek 11:00 EU Kiskereskedelem ápr. május 5. péntek 14:30 USA Munkanélküliség (NFP) ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,9 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos emelkedéssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 25,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,6 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 9,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 051,7 -0,1% 0,5% 2,3% 2,7% 3,3% 41,3% S&P 500 4 167,87 0,0% 0,7% 1,4% 8,6% 0,9% 57,0% Nasdaq 13 231,47 -0,1% 2,0% 0,4% 20,9% 2,9% 98,0% Ázsiai részvényindexek Nikkei 29 123,18 0,9% 1,9% 3,9% 11,6% 8,5% 29,4% Hang Seng 19 894,57 0,0% -0,3% -2,5% 0,6% -5,7% -35,4% CSI 300 4 029,09 0,0% 1,2% -0,5% 4,1% 0,3% 7,2% Európai részvényindexek DAX 15 922,38 0,0% 0,4% 1,9% 14,4% 12,9% 26,2% CAC 7 491,5 0,0% -1,1% 2,3% 15,7% 14,7% 35,7% FTSE 7 870,57 0,0% -0,5% 3,1% 5,6% 4,3% 4,7% FTSE MIB 27 077,44 0,0% -1,7% -0,1% 14,2% 11,6% 12,9% IBEX 9 241 0,0% -1,8% 0,1% 12,3% 7,7% -7,4% Régiós részvényindexek BUX 44 822,21 0,0% 2,6% 5,9% 2,3% 3,1% 17,0% ATX 3 258,65 0,0% 0,0% 1,5% 4,2% -0,8% -6,0% PX 1 378,05 0,0% -2,6% 1,9% 14,7% 3,3% 23,5% WIG20 62 948,5 0,0% 0,5% 7,4% 9,5% 9,0% 5,0% Magyar blue chipek OTP 10 300 0,0% 4,3% 3,2% 1,9% -4,6% -9,3% Mol 2 742 0,0% 3,5% 6,9% 5,4% -10,3% -8,7% Richter 8 170 0,0% 1,2% 11,5% -1,6% 14,3% 55,5% Magyar Telekom 426 0,0% 0,2% 6,4% 25,7% 9,7% -5,3% Nyersanyagok WTI 75,66 -1,4% -3,9% 0,0% -5,7% -27,7% 12,5% Brent 79,52 1,4% -3,9% -0,3% -6,4% -26,3% 7,9% Arany 1 983,26 -0,4% -0,1% 0,3% 9,2% 3,9% 52,1% Ezüst 24,98 -0,4% -0,6% 3,4% 5,2% 8,1% 54,9% Devizák EURHUF 371,7 -0,4% -1,0% -2,3% -7,2% -1,7% 18,4% USDHUF 338,5092 0,2% -0,6% -3,3% -9,8% -5,6% 29,2% GBPHUF 424,1250 -0,3% -0,2% -1,9% -6,1% -6,0% 19,0% EURUSD 1,0981 -0,5% -0,4% 1,1% 2,9% 4,1% -8,4% USDJPY 133,9600 0,0% -0,3% 0,7% 0,6% 3,3% 22,1% GBPUSD 1,2521 -0,4% 0,5% 1,3% 4,1% -0,3% -7,9% Kriptovaluták Bitcoin 28 079 -4,3% 2,1% -1,4% 69,1% -27,2% 209,7% Forrás: Refinitiv, Portfolio

