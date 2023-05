Bizonytalanság a tőzsdéken, impulzusra várnak a befektetők

A szaúdi állami olajipari óriásvállalat, az Aramco nemrég arról számolt be, hogy az első negyedévben 19 százalékkal csökkent a cég profitja és 31,9 milliárd dolláros nettó nyereséget ért el az előző év első negyedévének 39,5 milliárd dolláros értéke után, a visszaesés elsősorban az olajárak csökkenésének tudható be. Az elemzői várakozásokat így is sikerült felültejesítenie a világ legnagyobb olajexportőrének.