Felcsillant a remény, emelkednek az amerikai tőzsdék

Portfolio 2023. május 17. 15:33

Az elmúlt napokban leginkább csak oldalaztak a tőzsdék, nem igazán alakult ki határozott irány a nemzetközi piacokon, ami részben annak tudható be, hogy továbbra is nagy a feszültség az amerikai adósságplafon kérdése miatt, amelyről még mindig zajlanak a tárgyalások. Emellett a héten több olyan adat is érkezett Kínából, amelyek arra utalnak, hogy az ország gazdasági talpraállása talán mégsem alakul olyan simán, mint amire korábban számítani lehetett. Ezzel összehangban tehát bizonytalan piaci hangulat látszott ma az ázsiai tőzsdéken, ahol csak vegyes mozgásokat láttunk, és az európai piacokon is hasonló látszik, mérsékeltek az elmozdulások. Ezzel szemben az USA-ban ma kisebb emelkedést lehet látni.