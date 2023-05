Valóságos ugrást hozhat az mesterséges intelligencia Magyarországnak, de hatalmas kihívások előtt állunk

2022 november 30-án robbant be a chatGPT az életünkbe, 5 nap eltelte után 1 millió, 2 hónap után 100 millió, márciusban 1,1 milliárd felhasználója volt a chatGPT-nek, ez valóságos globális AI-robbanást okozott. Az AI körüli diskurzus a hazai bankszektorban is egyre hangosabb és intenzívebb, ám fontos kérdés a terület szabályozása, a use case-ek megtalálása illetve a megatrend hazai és európai szintű meglovagolásának kérdése is. Erről volt szó banki és digitalizációs szakértők körében a Finshape fintech társaság rendezvényén.

Financial IT 2023 Banki digitalizáció és AI a pénzintézeteknél. Kiemelt helyen lesz szó erről június 1-jei Financial IT konferenciánkon többek között Vinnai Balázs és Nyíri József részvételével. Regisztráció és részletek itt!

Szertics Gergely, az AI Partners ügyvezető igazgatója a Finshape redezvényén kifejtette, hogy a generatív AI lényege, hogy a felhasználó adja meg, mi legyen az AI által adandó eredmény, egy visszafelé elsütött leíró engine.

A chatGPT azért hallucinál rólunk butaságokat, ha magunkra keresünk, mert kávéfözővel sem lehet porszívózni.

Néhány évvel ezelőtti adatbázissal van feltanítva, és nem erre találták ki. Ugyanakkor a chatGPT néhány napja már browsing képességekkel is rendelkezik, és tegnaptól kezdve már a plug-inek is elérhetőek benne, például amivel matematikai számításokat is el lehet végezni, így a képességeinek határai kiterjeszthetővé válnak. A chatGPT alapvetőpen egy értelmes és közlékeny marketinges, de folyamatosan építik bele a rétegeket.

Szertics szerint ma arra kell szervezeti képességeket építeni, hogy a folyamatosan változó technológiai megoldásokat hogyan lehet beépíteni a szervezetbe. A tradicionális bankok között sokan vannak, amelyek vagy kísérleteznek, vagy bevezetnek AI-megoldásokat, ilyenkor rendszerint kiderül, hogy a képességek már megvannak szervezeten belül, és sok helyen hasznátak már eddig is AI-t, csak eddig például data science-nek hívták. Tavaly november óta nagyot változott a világ, mert a technológia gyorsabban változik, mint ahogy be lehet vezetni egy szervezetnél. Ezért szervezeti alkalmazkodási képességet kell felépíteni – vélekedett.

Vinnai Balázs, az MBH Bank elnöki főtanácsadója, az IVSZ elnöke a hazai bankszektor és vállalati szektor AI-ra való felkészültsége kapcsán megjegyezte, hogy a DESI Indexből - ami a digitális képességeket méri az EU-ban - az látszik, hogy a hazai cégek, kkv-k elképesztően le vannak maradva Európán belül, a magyar kkv-k 40 százalékának nincs például honlapja sem. Ám ahogy azt például a payment területén is láthattuk, ahol nem volt elterjedt bankkártyás rendszer, ott a fejlődő világban egyből a mobilfizetésre, QR-kódos fizetésre váltottak a szereplők.

Abban bízhatunk, hogy az AI elterjedése egy ugrást, azaz leapfrogot fog hozni Magyarországon.

Vinnai szerint az AI fejlődését use case-ek alapján kell értékelni, a NAIH már meghatározó büntetést is szabott ki AI-felhasználás ügyében - jegyezte meg. Az adatvezéreltség irányába haladnak a szervezetek, szerinte azonban azokra a migrációkra, amikre korábban gondoltak, nem is biztos, hogy szükség lesz.

A blockchain szerinte kulcsszerepet kaphat az adatok kezelésében: ha az adatok fel vannak építve egy blokkláncban, akkor végig tudjuk követni, mikor mi történt velük. A chatGPT az AI „browsere”, ezért hozott nagy áttörést. Emlékezhetünk arra, hogy volt még olyan időszak, amikor kereső nélkül interneteztünk. A technológiai változás felgyorsítja a bankolás átalakítását, ám ezt az üzlet kényszeríti ki. Szerinte nem biztos, hogy azok veszik észre az alapvető technológiában rejlő lehetőségeket, akik létrehozták. A use case teremti meg az üzleti előretörést, és azt el fogjuk felejteni, a technológiát ki hozta létre. A következő években Vinnai szerint a hangalapú bankolást hozza el nekünk az AI: a voice bankingra látni eddig esetlen próbálkozásokat itthon, ez AI-nélkül ügyetlen volt, de ez AI-jal sikerülni fog.

Fáykiss Péter, az MNB digitalizációs igazgatóságának igazgatója kifejtette, hogy az AI kapcsán a legnagyobb probléma, hogy Európa nagyon hátul jár, az USA és Kína nagyon komoly fejlesztéseket hajtott végre, Európának nincsenek ilyen fejlesztései.

Az Egyesült Államok innovál, majd szabályoz, Kína szabályoz majd innovál, ám Európa csak szabályoz.

Az a terv, hogy év végéig elfogadják az AI-jogszabályt, és az 1- 1,5 év türelmi idő után hatályba lépni. Ám jelentős kihívást fog okozni, hogy a kutatók által korábban előre vetített fejlődésnél is sokkal gyorsabb lett a változás üteme: például a chatGPT változatai már most majdnem át tudnak menni a Turing-teszteken, 1-2 éven belül szinte biztosan át fog menni, pedig ezt korábban évekkel későbbre várták. Ezáltal a még hatályba sem lépett szabályok már most elavulhatnak.

A pénzügyi szektor az egyik leginkább szabályozott szektor, itt a DORA-t a GDPR-t és egy sor más szabályt is figyelembe kell venni, ez külön nehezíti majd a fintechek és a bankok életét. A minap elfogadott MiCA (az EU kriptós szabályozása, melyet kedden fogadtak el) az eredeti tervezete 120-130 oldal volt, ekkora most az Eu AI rendelete is. Ám a MiCA mire elfogadásra került, 4-500 oldalas lett. Erős a kockázata annak, hogy az AI rendelet is ekkora lesz, de ahogy Vinnai Balázs megjegyezte: jó esetben a chatGPT majd össze fogja tudni foglalni nekünk a lényegét.

Az egyik legnagyobbak kihívás az ellenőrző hatóságoknál, hogy megértsék, hogyan működik az AI. A technológia megismerésében segíthet egy AI-sandbox kialakítása is, ahol a piaci szereplők tesztelhetik a megoldásaikat szabályozott körülmények között.

Schin Lotár, az OTP AI csapatának vezetője elmondta, hogy startégiával rendelkeznek arra, hogy gyűjtsék az adatokat. Ám kevés az anyag, az adat, a GPT angol nyelvre 500 milliárd minta állt rendelkezésre szövegként, a magyarban 11 milliárdra tehető. Szkennelt dokumentumokat is digitalizálnak, ám nem tehetik meg, hogy bekerüljenek obszcén szavak a modellbe, ezért az adatok szűrése is rengeteg munkával jár. Kifejtette azt is, hogy a Turing-teszten a magyar modell azért is fenn tud akadni, mert sok olyan logika van a magyar nyelvben, ami plusz kavarodásokat tud okozni, mint pl a tegeződés, magázódás.

Most nyáron jutunk el egy 20-30 milliárd paraméteres modellhez. Az AI modellek csodálatosak, ha van elég adat, de gyalázatosak, ha az éhségüket nem csillapítjuk.

Egy generatív modellnél ha egyszer egy adatot vagy szabályt beletettek, nem triviális, hogyan lehet kivenni. Olyan adatokat ezért például nem tesznek bele, amik változnak. Egy olyan modellt építenek, ami aktív rendszereket is meg tud hívni, például ügyféladatokat.

A szabályozások szerinte ritkán őszinték, a GDPR például nem rossz, rávilágított egy elemi jogra, hogy azadataimmal én rendelkezem. Ám a szekértő szerint a piac lesz az első, amely pellengérre állítja azokat a szereplőket, akik nem korrekt módon kezelték az adatokat. Feltette a kérdést is: „tényleg akarunk valamit szabályozni, amit nem is értünk? Az USA-ban van tapasztalat, Európában is jó lenne ezt először elsajátítani. Először tanulni kell, és aztán felkészülni. Az AI rendelettől azért félek, mert szerintem nem a technológiát kell szabályozni, hanem az embereket”.Leszögezte azt is, hogy a chatGPT egy alkalmazás, nincs éntudata, azt valaki lekódolta, hogy mit kell mondani, ha valaki kérdez tőle.

Vitályos Áron, a Finshape Hungary ügyfélkapcsolati vezetője kifejtette, hogy a Finshape egy perszonalizációs megoldáson dolgozik, és abban segíti a bankokat, pénzintézeteket, hogy releváns, valós idejű kampányokat tudjanak kommunikálni. Közelebb lehet vinni a tartalmakat az ügyfelekhez a chatGPT-vel, ebben elindult a gondolkodás. A pénzintézeteknél vannak olyan területek, ahol már évek óta működik az AI, mint pl. a trading botok, de még mindig léteznek azok a banki háttérterületek, ahol kinyomtatott táblázatokat hasonlítanak össze digitális táblázatokkal.

A szabályozás kapcsán elmondta, hogy a banki AI use case-ek 70 százalékának a kockázati besorolása nem egyértelmű, ráadásul egyes felmérések alapján 300 ezer dollár költséggel jár use case-enként, hogy egy adott megoldás megfeleljen a létező szabályoknak.

Szerinte fontos kérdés, hogy most, hogy az emberek tömegeinek munkáját ki lehet váltani a mesterséges intelligenciával, az AI okosabbá tud válni, mint mi, milyen társadalmi válaszokat tudunk adni az új helyzetre.

AI a hazai bankszektorban

Év eleji banki körképükben kíváncsiak voltunk, az utóbbi évek megatrendjei mekkora hatással voltak a hazai bankszektor technológiai fejlődésére, milyen technológiákkal kísérletezgetnek és melyeket használnak már aktívan vagy tesztjelleggel a bankok. A megatrendek közül talán a legerősebb hatása a mesterséges intelligenciának van a bankokra, ugyanis a kiberbiztonságtól kezdve az ügyfélszolgálatokon át az értékesítési kampányok támogatásáig számos területen alkalmaznak ma már a bankok AI alapú vagy kicsit másképpen „öntanuló algoritmus alapú” megoldásokat.

Az Erste Bank lapunk megkeresésére februárban közölte, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazása szintén mindenhol adódik, ahol sok adat van, legyen ez alkalmazás monitorozás vagy adattárház kiaknázás, és mesterséges intelligencia alapú megoldásokat használnak a nemrég bevezetett CRM rendszerben is a személyes ajánlatok hatékonyabb kidolgozása érdekében.

Az MBH Bank a mesterséges intelligencia használatára példaként említett egy februárban még integráció alatt lévő megoldást, amely a bank számára a szántóföldek hitelfinanszírozásához szükséges értékbecslés folyamatát egyszerűsíti és teszi olcsóbbá AI segítésével.

A fintecheknél is az AI a menő

Az sem véletlen, hogy az év első fintech unikornisa egy olyan londoni startup lett, amely mesterséges intelligencia alapú kiberbiztonsági megoldásokat fejleszt bankoknak, pénzintézeteknek, kormányoknak. Ugyan a 2021-es rekordév után 2022-ben mind a fintech befektetések volumene, mind a tranzakciók száma visszaesett, a ChatGPT megjelenése és az ezt követő AI-robbanás a figyelem középpontjába helyezte a mesterséges intelligenciát is alkalmazó startupokat. Április elején jelentették be, hogy a Quantexa nevű londoni startup 129 millió dolláros forrásbevonást hajtott végre mintegy 1,8 milliárd dolláros értékeltség mellett.

A Quantexa úgy épít megoldásokat, hogy közben nagymértékben támaszkodik API-kra is, hogy ezeken a kapukon keresztül együttműködjön az ügyfelei már meglévő rendszereivel. Az online bűnözők, csalók által alkalmazott technikák kifinomultak és rendkívül sokszínűek ahhoz, hogy humán erőforrásokkal egy cég egyedül képes legyen nyomon követni őket, ezért a gépi tanulás, a természetes nyelv számítógép általi feldolgozása, a számítógépes látás és más mesterséges intelligencia-technológiákat hívnak segítségül ebben a folyamatban.

A 2017-ben magyar startupperek által alapított SEON a Quantexához hasonló profillal rendelkezik, és arról is híres, hogy magyar startup még soha nem jutott hozzá akkora befektetéshez, mint az online csalásmegelőző startup. A cég a második körös forrásbevonása alkalmával tavaly tavasszal 94 millió dollár, azaz 32,5 milliárd forint tőkére tett szert a Twitter, az Uber, a UIpath és a Snapchat mögött álló befektetőcég jóvoltából. Kádár Tamás és Jendruszák Bence alapítók először egy kriptoeszköz váltó oldalt szerettek volna indítani, de komoly problémákba ütköztek, amikor a befizetések során rengeteg online kártyás visszaéléssel szembesültek. Ezt kiküszöbölendő kezdtek el fejleszteni egy mesterséges intelligenciára alapuló eszközt, amely segítségével a rosszindulatú tranzakció kezdeményezések kiszűrhetőek.

De olyan kisebb startup is van, amely a kkv-hitelezést támogatja mesterséges intelligencia megoldásokkal, és nemrégiben forrásbevonást hajtott végre: a San Franciscó-i Charm Solutions hiteltanácsadó szolgáltatása öntanuló mesterséges intelligenciát használ, hogy segítsen a bankoknak az adatokat értékes információkká alakítani. A platformot jelenleg a hitelintézetek a hitelekkel kapcsolatos döntések gyorsabb meghozatalára, a feldolgozási ciklusidő csökkentésére és annak megértésére használják, hogy a portfóliójukban lévő hitelek közül melyeket érdemes szorosabban figyelni.

Címlapkép: Getty Images