Elképesztő adat érkezett, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Jim Cramer, a CNBC megmondóembere is letette a voksát tőzsdéken nemrég berobbant AI-őrület mellett, a guru most hét vállalatot nevezett meg - a Hét Mesterlövészt -, akik bár nagyot szárnyaltak már idén, ebből az egész mesterséges intelligencia őrületből mégiscsak ők fognak a legnagyobb győztesként kikeveredni, ezért a továbbiakban is rájuk érdemes fogadni a guru szerint.