Bizonytalan mozgások a tőzsdéken, iránykeresés jöhet

Portfolio 2023. június 06. 08:16

Tegnap egy mérsékeltebb hangulatromlás volt megfigyelhető a tőzsdéken, a nap végére Európa és az USA is lefordult. Utóbbiban részben az is szerepet játszott, hogy az Apple a napon belüli történelmi csúcs után esni kezdett, miután a cég bemutatta új AR-headsetjét, amelynek ára 3500 dollár. Ami a mai napra vonatkozó előjeleket illeti, a határidős indexek állása alapján iránykereséssel indulhat a nap az európai piacokon, és az amerikai indexek is a tegnapi záróértek közelében indíthatják majd a napot.