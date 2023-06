Fontos adatok érkeznek, mire lehet számítani a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,3 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,2 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,2 százalékkal került feljebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,69 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,61 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 1,56 százalékos mínuszban van.

Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,19 százalékot emelkedhet, a CAC 0,22 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,4 százalék pluszban nyithat.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,02 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,06 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó napjára is jutnak események, hiszen várhatóan magyar idő szerint ma kora reggel a Bank of Japan tartja kamatdöntő ülését, délelőtt pedig az Eurostat publikálja a májusi inflációs adatokat. Utóbbi kapcsán jó eséllyel még a 21,5 százalékra csökkenő magyar drágulás is a kontinens csúcsán volt.

2023. június 12-18. makronaptár Magyar makrogazdaság június 13. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció június 14. szerda 8:30 KSH Építőipar ápr. június 14. szerda 8:30 KSH Ipar (részletes) ápr. június 14. szerda 8:30 MNB Havi fizetési mérleg ápr. június 14. szerda 8:30 MNB Előzetes statisztikai mérleg máj. Nemzetközi makrogazdaság június 12. hétfő 9:00 Kína FDI máj. június 13. kedd 8:00 Németo. Infláció máj. június 13. kedd 9:00 Spanyolo. Infláció máj. június 13. kedd 11:00 Németo. ZEW index jún. június 13. kedd 14:30 USA Infláció máj. június 14. szerda 11:00 EU Ipar ápr. június 14. szerda 20:00 USA Fed kamatdöntés június 14. szerda 20:30 USA Jerome Powell sajtótájékoztatója június 15. csütörtök 4:00 Kína Ipar máj. június 15. csütörtök 4:00 Kína Kiskereskedelem máj. június 15. csütörtök 14:15 EU EKB kamatdöntés június 15. csütörtök 14:30 USA Kiskereskedelem máj. június 15. csütörtök 14:45 EU Christine Lagarde sajtótájékoztatója június 15. csütörtök 15:15 USA Ipar máj. június 16. péntek Japán Bank of japan kamatdöntés június 16. péntek 11:00 EU Infláció máj. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 38,8 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 0,2 százalékos emelkedéssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 20,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,0 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 7,5 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 34 408,06 1,3% 1,7% 3,2% 3,8% 12,2% 37,1% S&P 500 4 425,84 1,2% 3,1% 7,0% 15,3% 16,8% 59,2% Nasdaq 15 185,48 1,2% 4,8% 13,2% 38,8% 31,0% 109,3% Ázsiai részvényindexek Nikkei 33 485,49 -0,1% 5,8% 13,0% 28,3% 27,2% 46,5% Hang Seng 19 828,92 2,2% 2,7% -0,7% 0,2% -6,9% -34,6% CSI 300 3 925,5 1,6% 2,8% -1,8% 1,4% -8,2% 4,6% Európai részvényindexek DAX 16 290,12 -0,1% 1,9% 2,3% 17,0% 20,8% 25,2% CAC 7 290,91 -0,5% 1,0% -1,7% 12,6% 20,9% 32,5% FTSE 7 628,26 0,3% 0,4% -1,9% 2,4% 4,9% -0,1% FTSE MIB 27 731,78 -0,3% 1,7% 1,8% 17,0% 23,4% 25,0% IBEX 9 430,8 0,0% 1,0% 2,5% 14,6% 15,4% -4,3% Régiós részvényindexek BUX 50 234,91 0,6% 1,8% 9,4% 14,7% 27,8% 39,4% ATX 3 185,17 -0,8% 0,8% 0,3% 1,9% 1,6% -4,9% PX 1 317,89 -0,4% 0,2% -2,0% 9,7% 0,9% 22,3% WIG20 67 556,06 0,8% 2,2% 6,1% 17,6% 26,6% 17,1% Magyar blue chipek OTP 12 175 2,0% 5,7% 11,9% 20,4% 43,1% 22,4% Mol 2 976 -0,8% -1,1% 8,5% 14,4% 2,6% 10,5% Richter 8 380 0,1% -0,6% 1,9% 1,0% 25,0% 57,1% Magyar Telekom 404 -1,2% -1,5% -3,6% 19,2% 18,5% -2,2% Nyersanyagok WTI 70,62 3,4% -0,9% -0,7% -12,0% -38,8% 8,5% Brent 73,21 0,0% -3,6% -2,7% -13,8% -38,2% -0,2% Arany 1 952,6 -0,3% -0,8% -3,1% 7,5% 7,2% 52,4% Ezüst 23,81 -0,9% -1,7% -1,2% 0,3% 10,6% 43,5% Devizák EURHUF 374,2500 0,7% 1,5% 1,3% -6,5% -5,9% 16,0% USDHUF 342,9868 0,2% 0,1% 0,9% -8,6% -10,2% 23,5% GBPHUF 436,0249 0,4% 1,4% 2,5% -3,5% -6,0% 18,1% EURUSD 1,0912 0,5% 1,3% 0,4% 2,2% 4,8% -6,1% USDJPY 139,4300 0,0% 0,3% 2,4% 4,7% 3,6% 26,2% GBPUSD 1,2746 0,4% 1,7% 1,9% 6,0% 5,6% -4,1% Kriptovaluták Bitcoin 25 573 1,8% -3,5% -5,9% 54,0% 13,4% 300,2% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,72 -2,4% 0,1% 6,1% -3,1% 9,5% 27,1% 10 éves német állampapírhozam 2,5 2,6% 3,2% 8,5% -2,3% 51,5% 518,0% 10 éves magyar állampapírhozam 7,35 1,8% -1,3% -6,7% -20,5% -14,7% 108,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images