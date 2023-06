Nem javul a hangulat, tovább esnek a tőzsdék

Portfolio 2023. június 23. 16:05

A hét korábbi részében jellemzően estek a tőzsdék, miután a jegybanki kamatemelésekkel kapcsolatos hírek rányomták a bélyegüket a piacra. Egyrészt az amerikai jegybankelnök a héten megerősítette azokat a piaci várakozásokat, hogy várhatók még újabb kamatemelések az USA-ban, amíg nem sikerül nagyobb előrelépést elérni az infláció letörésében. Másrészt a brit jegybank is a piac által várt két szcenárió, tehát a 25 és az 50 bázispontos emelés közül a nagyobb választotta tegnap, vagyis 50 bázispontot emelt, ami szintén inkább a negatív oldalról befolyásolta a hangulatot. Ezek után az amerikai tőzsdéknek ugyan sikerült tegnap megtörniük az egész héten át tartó eső sorozatukat, viszont ma ismét lefelé vette az irányt a piac, Európában és az USA-ban is esnek a tőzsdék. Magyar szempontból fontos lesz figyelni a Fitch hitelminősítői felülvizsgálatának eredményét, amelyet ma késő este tesznek közzé - ez a forint piacát is megmozgathatja.