Véget ért a Wagner-puccskísérlet, mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Ahogy arról mi is beszámoltunk, a brit Aston Martin luxusautó-gyártó bejelentette, hogy megállapodást kíván kötni a Lucid csoporttal nagy teljesítményű elektromos járművek (EV) gyártásáról - a bejelentés hatására komoly ralit láthatunk a részvénynél, a csúcson már 13,5 százalékos is volt a plusz, jelenleg 8 százalékos pluszban an az árfolyam. Idén már több, mint 130 százalékkal került feljebb az Aston Martin jegyzése.