Folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Portfolio 2023. július 03. 09:34

Mérsékelt optimizmussal indul a hét az európai tőzsdéken, a magyar tőzsde azonban a hét első kereskedési napján is alulteljesít. A határidős részvényindexek jelenlegi állása szerint Amerikába is folytatódhat az emelkedés a tőzsdéken.



Gazdasági események szempontjából rögtön mozgalmasan indul a hét a hazai piacokon, hiszen ma reggel az MNB a szokásos hitelintézeti- és kamatstatisztikákat publikálta, emellett pedig a friss feldolgozóipari beszerzési menedzserindex is publikálásra került, valamint a KSH jóvoltából a külkereskedelem részletes számait is megismerhettük. Külföldről pedig pedig magyar idő szerint délután 4 órakor Amerikából is érkező friss BMI-adatokon kívül nem várható nagyobb piacmozgató esemény.