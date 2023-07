Érkeznek fontos adatok, mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2023. július 05. 08:48

Gazdasági adatok tekintetében ma itthon nem számítunk fontosabb közlésre, a nemzetközi porondon pedig elsősorban az amerikai gyáripari megrendelések és a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve lehet izgalmas, utóbbiból akár a jövőbeli kamatpolitikát illetően is friss információt kaphatnak a befektetők. Emellett az Eurostat az ipari termelői árak alakulásáról számol majd be, ez is érdekes lehet a piacok számára. Az előzetes adatok alapján leginkább a bizonytalanság lehet majd jellemző ma a nemzetközi piacokra, a határidős jegyzések állása alapján óvatos emelkedés jöhet Európában.