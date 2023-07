Kedvezőtlen adatok érkeztek, rossz a hangulat a tőzsdéken

A Hidroelectrica romániai energiaipari vállalat részvényenként 104 lejre (22,87 dollár) árazta be tőzsdei bevezetését, ami 46,8 milliárd lejes (10,29 milliárd dolláros) piaci kapitalizációt jelent a cég számára, számol be róla a Reuters. Vélhetően ez lehet az idei év egyik legnagyobb európai tőzsdei bevezetése, a vízerőművek üzemeltetésével foglalkozó vállalat július 12-én lép be a bukaresti tőzsdére.