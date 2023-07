Elromlott a hangulat a tőzsdéken

A hét korábbi részében nagyrészt csendesen, és kisebb negatív elmozdulások mellett zajlott a kereskedés a világ tőzsdéin, miután piac a legfrissebb kínai és európai gazdasági adatokat emésztette, melyek alapján megtorpanni látszik a gazdasági fellendülés. Tegnap aztán az amerikai piacra is visszatértek a befektetők a július 4-i kereskedési szünnap után, azonban sok mindennek nem örülhettek, hiszen a Fed legutóbbi ülésének tegnap este közzétett jegyzőkönyvéből kiderült, hogy egyes tisztviselők támogatták volna az irányadó kamat további emelését, bár végül a jegybank szinten tartotta a rátát. A Fed úgy véli, hogy az infláció alakulását és a GDP növekedését is komoly kockázatok övezi, az alapforgatókönyvük pedig enyhe recesszióról szól, amely kommentárokat kedvezőtlenül fogadta a piac, így eséssel zártak az amerikai tőzsdék, majd ma Ázsiában ehhez képest is jóval nagyobb gyengülést szenvedtek el a piacok, és a rossz hangulat Európában is kitart.