Kezd javulni a hangulat a tőzsdéken

A hét korábbi részében alaposan elromlott a hangulat a tőzsdéken, miután ismét előtérbe kerültek a további kamatemelésekkel kapcsolatos várakozások, első körben a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve után, majd tegnap erre még rátett egy lapáttal, hogy az USA-ból meglepően erős munkaerőpiaci érkezett, ami szintén arra utal, hogy a jegybank előtt lehet a még a tér a szigorítás előtt. Az amerikai tőzsdéken látott tegnapi esés után Ázsiában ma továbbra is rossz volt a hangulat, valamint Európában is estek délelőtt a tőzsdék, majd délutánra elkezdett javulni a hangulat. Gazdasági események tekintetében sem fogunk unatkozni ma, az itthoni inflációs adat mellett jön az USA-ból egy újabb munkaerőpiaci adat, valamint az S&P hitelminősítői felülvizsgálatának eredménye is ma várható.