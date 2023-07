Ma sem fogunk unatkozni - Mire lehet számítani a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,8 százalékkal került lejjebb.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,88 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,12 százalékkal került lejjebb.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,85 százalékot emelkedhet, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,05 százalékot eshet.

Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,05 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A hét utolsó munkanapján sem fogunk unatkozni, hiszen a KSH a júniusi inflációs adatot publikálja ma reggel. A nagy kérdés az lesz, hogy a májusi jelentős esés folytatódik-e, akkor 21,5 százalékra zuhant az áremelkedési ütem. Akár arra is lehet esély, hogy már 20 százalék közelében legyen a júniusi adat, sőt, az igazán komoly meglepetés az lenne, ha már egyessel kezdődne. Az MNB közben az értékpapírok tulajdonosi szerkezetéről és a nemzetközi tartalékokról közös friss adatokat, késő este pedig az S&P tervezett hitelminősítői felülvizsgálata hozhat izgalmakat. Az alapforgatókönyv az, hogy a januári leminősítés után most nem változtat a cég, ahogy a Fitch is változatlanul hagyta a besorolást és a kilátást másfél hete. Németországban az ipari termelés friss adata érkezik, míg Amerikában a júniusi munkaerőpiaci statisztikára figyelnek a befektetők.

2023. július 3-9. makronaptár Magyar makrogazdaság július 3. hétfő 8:30 KSH Külkereskedelem (részletes) ápr. július 3. hétfő 8:30 MNB Hitelintézetek mérlege máj. július 3. hétfő 8:30 MNB Kamatstatisztika máj. július 3. hétfő 9:00 MLBKT Feldolgozóipari bmi jún. július 4. kedd 8:30 KSH Kormányzati szektor egyenlege Q1 július 4. kedd 8:30 KSH Turisztikai szálláshelyek máj. július 4. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció július 6. csütörtök 8:30 KSH Ipar máj. július 6. csütörtök 8:30 KSH Kiskereskedelem máj. július 7. péntek 8:30 KSH Infláció jún. július 7. péntek 8:30 MNB Értékpapírstatisztika máj. július 7. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok jún. július 7. péntek S&P Hitelminősítés Nemzetközi makrogazdaság július 3. hétfő 3:45 Kína Caixin feldolgozóipari bmi jún. július 3. hétfő 16:00 USA ISM feldolgozóipari bmi jún. július 4. kedd USA Függetlenség napja július 4. kedd 8:00 Németo. Külkereskedelem máj. július 5. szerda 3:45 Kína Caixin szolgáltató bmi jún. július 5. szerda 11:00 EU Ipari termelői árak máj. július 5. szerda 16:00 USA Gyáripari megrendelések máj. július 5. szerda 20:00 USA Fed jegyzőkönyv július 6. csütörtök 8:00 Németo. Gyáripari megrendelések máj. július 6. csütörtök 11:00 EU Kiskereskedelem máj. július 6. csütörtök 14:15 USA ADP index jún. július 6. csütörtök 14:30 USA Külkereskedelem máj. július 6. csütörtök 16:00 USA ISM szolgáltató bmi jún. július 7. péntek 8:00 Németo. Ipar máj. július 7. péntek 14:30 USA Munkanélküliség jún. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 37,9 százalékos elmozdulással a Nasdaq index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 22,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,3 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 5,2 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 33 922,26 -1,1% -0,6% 1,0% 2,3% 9,3% 38,7% S&P 500 4 411,59 -0,8% 0,3% 3,0% 14,9% 14,7% 59,9% Nasdaq 15 089,45 -0,8% 1,0% 3,6% 37,9% 27,3% 109,4% Ázsiai részvényindexek Nikkei 32 773,02 -1,7% -1,4% 0,8% 25,6% 25,5% 50,4% Hang Seng 18 533,05 -3,0% -2,1% -3,0% -6,3% -14,1% -34,5% CSI 300 3 842,75 -0,7% 0,5% 0,9% -0,7% -13,1% 14,2% Európai részvényindexek DAX 15 528,54 -2,6% -2,6% -2,9% 11,5% 23,3% 24,3% CAC 7 082,29 -3,1% -3,2% -1,8% 9,4% 19,8% 31,7% FTSE 7 280,5 -2,2% -2,6% -4,6% -2,3% 2,4% -4,4% FTSE MIB 27 506,91 -2,5% -1,5% 1,7% 16,0% 31,5% 25,5% IBEX 9 285 -2,1% -2,4% -0,3% 12,8% 16,8% -6,3% Régiós részvényindexek BUX 49 605,16 -0,9% -2,0% 2,7% 13,3% 26,1% 38,7% ATX 3 100,85 -1,8% -0,3% -0,9% -0,8% 12,3% -5,1% PX 1 285,93 0,0% 1,9% -1,8% 7,0% 6,0% 19,3% WIG20 66 408,38 -0,1% -1,2% -0,2% 15,6% 27,4% 17,5% Magyar blue chipek OTP 11 605 -1,6% -3,9% 5,5% 14,8% 42,3% 14,2% Mol 3 006 -1,1% 0,3% 1,1% 15,5% 3,6% 12,2% Richter 8 325 -0,3% -2,1% -5,2% 0,3% 15,2% 65,3% Magyar Telekom 414 2,1% 1,0% 0,2% 22,1% 29,4% 1,6% Nyersanyagok WTI 71,8 0,0% 2,8% 0,1% -10,5% -28,5% -2,7% Brent 76,7 0,0% 3,2% 0,6% -9,7% -23,7% -0,5% Arany 1 909,92 -0,7% -0,1% -2,5% 5,2% 9,8% 52,2% Ezüst 22,73 -2,1% 0,5% -3,6% -4,3% 18,8% 42,1% Devizák EURHUF 385,8250 1,6% 3,7% 4,8% -3,7% -7,1% 19,5% USDHUF 355,0265 1,6% 3,9% 3,1% -5,4% -12,9% 29,3% GBPHUF 451,3850 1,1% 4,7% 5,4% -0,1% -5,8% 23,5% EURUSD 1,0868 -0,1% -0,2% 1,7% 1,8% 6,6% -7,6% USDJPY 144,4600 0,0% -0,1% 3,4% 8,4% 6,5% 30,8% GBPUSD 1,2696 -0,2% 0,6% 2,3% 5,5% 6,6% -4,4% Kriptovaluták Bitcoin 29 912 -1,9% -1,7% 9,8% 80,2% 45,6% 353,5% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 4,04 2,8% 5,1% 9,5% 5,4% 38,8% 43,1% 10 éves német állampapírhozam 2,63 6,0% 9,0% 11,2% 2,7% 128,0% 804,1% 10 éves magyar állampapírhozam 7,09 0,4% -1,3% -4,6% -23,4% -17,8% 99,2% Forrás: Refinitiv, Portfolio

Címlapkép forrása: Getty Images