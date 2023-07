Fontos hétnek nézünk elébe - Mire lehet számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2023. július 10. 09:15

Több fontos eseményre számíthatunk a héten a tőzsdéken, egyrészt Európa több vezető gazdaságából, valamint az USA-ból is érkezik majd inflációs adat. Emellett elindul majd a második negyedéves gyorsjelentési szezon is, pénteken több Wall Street-i bank közzéteszi a legfrissebb számait. Mindeközben a tőzsdéken vegyes mozgások látszanak a hét elején, az ázsiai piacokon felemás kereskedést láttunk, miután a friss kínai inflációs adat alulmúlta a várakozásokat, ami tovább táplálta azt a narratívát, hogy az ország gazdasága csak nehezen tud talpra állni a zero-Covid politika eltörlése után. Eközben a határidős indexek állása alapján Európában is vegyes mozgásokra lehet számítani.