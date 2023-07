Kulcsfontosságú adatok érkeznek - Feszülten figyelnek a befektetők

Azt követően, hogy a Fed döntéshozói júniusban nem emelték tovább az alapkamatot annak érdekében, hogy a korábbi emelések hatását vizsgálhassák, az utóbbi hetekben mégis igencsak megoszlottak a vélemények a jegybank lehetséges jövőbeni lépéseit illetően, még a saját döntéshozóik körében is. Ennek következtében a tőzsdéken is a kivárásé volt a főszerep az utóbbi napokban, a ma délután érkező inflációs adatok pedig ebből a szempontból is nagy hullámokat vethetnek a piacokon. Amennyiben a vártnak megfelelő, vagy annál kedvezőbb számok érkeznek, úgy tovább folytatódhat az emelkedés, abban az esetben pedig, ha a vártnál kisebb mértékben csökkent az infláció, úgy akár már a mai napon elindulhat a korrekció a tőzsdéken.